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GM запускает производство полностью автономного Cruise AV в 2019 году
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GM запускает производство полностью автономного Cruise AV в 2019 году 

Auto.Today 15 часов назад
Фото: Auto.Today
Компания General Motors объявила, что в начале следующего года запустит серийное производство автономного автомобиля Cruise AV на своем заводе Orion Township в Мичигане.
Американский производитель создал Cruise AV полностью с нуля. Он изначально разрабатывал модель таким образом, чтобы исключить необходимость использовать рулевое колесо, педали и другие традиционные элементы управления. И теперь, дабы усовершенствовать предприятие, на котором будет собираться автомобиль, GM инвестирует более 100 миллионов долларов. «Мы продолжаем добиваться больших успехов», — сказал президент GM Дэн Амманн и подчеркнул, что их команды Orion и Brownstone показали свои способность и знания при создании высококачественных автономных автомобилей и аккумуляторных батарей и поэтому «они хорошо подготовлены для производства Cruise AV». На данный момент на заводе Orion собрано более 200 тестовых автомобилей. Отмечается, в дополнение к Cruise AV, указанное предприятие будет продолжать производить Chevy Bolt EV и Sonic.
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