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Первый полет крупнейшего в мире авиадвигателя попал на видео
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Первый полет крупнейшего в мире авиадвигателя попал на видео 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
General Electric провела летные испытания нового реактивного двигателя GE9X.
Опубликованы кадры первого летного испытания крупнейшей в мире авиационной силовой установки, которые прошли в марте 2018 года.
На летающую лабораторию Boeing 747-400 был установлен один турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X производства General Electric.
Диаметр вентилятора GE9X составляет 3,4 м, диаметр воздухозаборника — 4,5 м, что сопоставимо с диаметром фюзеляжа авиалайнеров.
Четырехчасовые испытания прошли в Калифорнии, они подтвердили ключевые характеристики двигателя и были признаны успешными. Производитель будет продолжать тестовую компанию.
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