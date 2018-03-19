Первый полет крупнейшего в мире авиадвигателя попал на видео

General Electric провела летные испытания нового реактивного двигателя GE9X.

Опубликованы кадры первого летного испытания крупнейшей в мире авиационной силовой установки, которые прошли в марте 2018 года.

На летающую лабораторию Boeing 747-400 был установлен один турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X производства General Electric.

Диаметр вентилятора GE9X составляет 3,4 м, диаметр воздухозаборника — 4,5 м, что сопоставимо с диаметром фюзеляжа авиалайнеров.

Четырехчасовые испытания прошли в Калифорнии, они подтвердили ключевые характеристики двигателя и были признаны успешными. Производитель будет продолжать тестовую компанию.