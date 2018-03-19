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Hyundai Tucson Sport 2018 с большим двигателем расширит комплектацию
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Hyundai Tucson Sport 2018 с большим двигателем расширит комплектацию 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Пока автолюбители ожидают появления Hyundai Tucson Sport 2018, судя по шпионским снимкам, производитель готовит новую спортивную отделку компакт-кросса и дополнительную комплектацию.
Модель Hyundai Tucson Sport 2018 имеет под капотом 4-цилиндрвый 2,4-литровый двигатель, который сотрудничает с 6-скоростной АКПП. Опционально можно получить AWD. Двигатель ожидаемо генерирует 181 л.с. и 237 Нм крутящего момента.
Производство усовершенствованной модели Tucson Sport 2018 уже началось, так что в ближайшее время стоит ожидать появления модели с 19-дюймовыми колесами, двойными наконечниками выхлопа с хромированном исполнении и более спортивным «телом».
По сравнению с SEL, Hyundai Tucson Sport добавит освещение в районе дверной ручки, двухзонный автоматический климат-контроль, пуск кнопки и кожу для рулевого колеса и рукоятки переключения передач.
Также в комплектации модели появятся заимствованные из топовой спецификации SEL Plus системы безопасности, такие как помощь по смене полосы движения и предупреждение о перекрестном движении.
Предполагается, что обновленный Hyundai Tucson Sport 2018 появился на рынке в 2019 году.
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