Kia Optima: тест-драйв FashionTime.ru

Автомобили Kia уже давно влились в содружество личных транспортных средств, оснащенных по высшему разряду и гордо выделяющихся на дороге экстерьером и динамическими характеристиками. Optima 2017 модельного года — это 4-е поколение седана, европейская версия которого увидела свет осенью 2015 года на автосалоне во Франкфурте. Тогда корейский бренд представил новинку, наделив ее приставкой JF в названии. И вот уже 2 года она пользуется большой популярностью среди российских автомобилистов.

Optima позволила Kia уверенно занять нишу в категории бизнес-седанов и упрочить свои позиции на рынке, увеличив аудиторию, добавив к имеющимся поклонникам марки тех, кто любит комфортные авто.

При этом бренду удается удерживать стоимость Optima на более чем доступном уровне для машины такого класса. Так, стартовая цена за базовую версию седана 2017 модельного года составляет 1 199 900 рублей, тогда как топовая комплектация обойдется в 1 879 990 рублей. Итого, меньше, чем за два миллиона рублей мы получаем «заряженный» 245-сильный автомобиль с максимальной электронной «начинкой» и повышенным уровнем комфорта. На наш взгляд, это более чем интересное предложение.

Технические характеристики

Раз уже мы заговорили о моторах, доступных для Kia Optima , расскажем обо всех движках, которые имеются в оснащении европейской версии «оптимы». На российском рынке седан предлагается с тремя двигателями: 2,0-литровым 150-сильным, 2,4-литровым 188 сильным и 2,0-литровым турбированным, способным развивать уже названные 245 л.с. Все силовые агрегаты работают в паре с 6-ступенчатой коробкой передач: для базовой версии доступна «механика», тогда как для других комплектаций предполагается только АКПП. О том, как экономично седан расходует топливо, можно говорить бесконечно, потому как это, действительно, очень приятно: иметь под капотом полноценную силовую установку и тратить менее 8 литров бензина на «сотню». Так, расход в смешанном цикле у седана в версии 2.0 / 150 составляет 7,7 литра на 100 км, а самый мощный движок расходует 8,5 литра бензина. Очень скромные показатели при отнюдь не скромной динамике: разгон с нуля до 100 км/ч занимает у Optima около 9 секунд (версия 2.0 T-GDI / 245 разгоняется с места до «сотни» за 7,4 секунды).

Комплектации

Корейский автоконцерн не поскромничал и предложил российским поклонникам марки по четыре вариации седана для версии с 2,0-литровым мотором и столько же для более мощных версий «оптимы». Базовой является комплектация Classic, далее по восходящей: Comfort, Luxe, Luxe Red Line и Prestige. Особняком держится «заряженный» седан с 245-сильным мотором, о котором мы уже упоминали.

На дороге

Мы тестировали седан со средним в линейке моторов движком — 2.4 GDI / 188 — и получили огромное удовольствие от езды, потратив на дорогу совсем не много денег. И это учитывая, что мы разгоняли седан, не стесняясь давить на педаль газа, так же уверенно вдавливали тормоз, попробовали машину на проходимость по бездорожью и помучили ее в городских пробках. Первое, что мы отметили, проехав десяток километров на седане, это мягкость хода, совмещенную с резвым характером: автомобиль набирает скорость уверенно, без рывков и так же спокойно тормозит, с полуслова понимая действия водителя и давление на педали. Заслуга такого люксового хода, а также умения прекрасно справляться с неровностями на дороге, принадлежит отчасти «ходовой» нового поколения Optima (кстати, модель построена на переднеприводной платформе, которая стоит также на Hyundai Sonata), включающей переднюю независимую подвеску McPherson, заднюю независимую многорычажную подвеску и дисковые тормоза с ручным приводом стояночного тормоза.

Также стоит отметить наличие в Optma новой системы электроусилителя руля с креплением на рулевой рейке, которая обеспечивает несравненную управляемость за счет улучшенной обратной связи и более быстрых и прогнозируемых ответов на движения водителя рулем. И, конечно, Kia предусмотрела возможность выбора режимов движения (Drive Mode Select) — правда, в версиях выше базовой. Мы воспользовались такой опцией не раз, и ни единого нарекания она не вызвала.

Дизайн

Говоря про экстерьер бизнес-седана, сразу хочется отметить габариты авто, которые выросли по сравнению с предыдущим поколением: так, колесная база Optima увеличилась на 10 мм и составляет 2 805 мм, длина авто — 4 855 мм, высота — 1 465 мм, ширина — 1 860 мм, а величина дорожного просвета — 155 мм (к слову, этого более чем хватило нам при выезде на бугристый участок дороги с кочками и выбоинами). Визуально автомобиль обращает на себя внимание внушительным передом с широким и вытянутым капотом на манер спортивных авто. Оригинальная форма решетки радиатора, похожая на размах крыльев, сочетается с зауженными фарами и дерзким, будто выточенным скульптором бампером с рельефной планкой, разделяющей верхнюю часть от воздухозаборников. Спускающаяся к корме крыша, опять же отсылающая нас к дизайну спорткаров, короткий, будто срезанный багажник, и эффектные колесные арки венчают автомобиль.

Оснащение

И, наконец, внутренняя «начинка» Kia Optima. Уровень оснащения, опять же по сравнению с третьим поколением седана, заметно вырос.

Отдельного внимания заслуживает отделка салона и интерьер машины в целом: внутри она выглядит просторно и, без преувеличения, по-люксовому.

Эффектная архитектура передней панели, удобный трехспицевой руль внушительного диаметра, 8-дюймовый экран мультимедийной системы, расположенный на центральной консоли, и все это в обрамлении мягкого пластика, качественной ткани или натуральной кожи, в зависимости от комплектации.

Опционально для седана доступна и панорамная крыша.

Что касается оснащения, то уже в базе Optima имеет: светодиодные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом, датчик света, круиз-контроль, аудиосистему с форматами CD/MP3, USB, AUX и шестью динамиками, фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, систему помощи при трогании на подъеме, систему предупреждения об экстренном торможении, 16-дюймовые легкосплавные диски и многое другое, чем могут похвастаться автомобили Kia.