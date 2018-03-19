Вопрос для Сергей Федоров 19.03.2018 13:03:06

Отвечает эксперт

Сегодня, как правило, одна и та же модель автомобиля продается как с бензиновым, так и с дизельным двигателем — выбор порой сделать очень непросто. Чтобы разобраться в ситуации, обратимся к их конструкции.

В бензиновом моторе топливовоздушная смесь &41;, подается в цилиндр в конце такта сжатия и поджигается от искры, выдаваемой свечой зажигания. Сила, полученная в результате сгорания, давит на поршень, который в процессе возвратно-поступательного движения вращает коленчатый вал. Так тепловая энергия преобразуется в механическую, а давление, с которым газы давят на поршень, называется степенью сжатия. У бензиновых моторов она колеблется от 9 до 12.

В дизеле системы зажигания как таковой нет — здесь в цилиндрах под большим давлением &41; сжимается воздух, нагреваясь до высокой температуры, а в конце такта сжатия в камеру сгорания впрыскивается топливо. Мелкие его капельки испаряются, образуя топливовоздушную смесь, которая тут же самовоспламеняется. Сгорание происходит при большом давлении, поэтому степень сжатия у дизелей — от 15 до 25 единиц. Отчего такие моторы и отличаются повышенной вибрацией, особенно на холостом ходу, а также высоким уровнем шума.

Среди преимуществ дизеля отметим высокий крутящий момент практически с холостых оборотов, достойный моторесурс и экономичность. Когда-то «солярка» была дешевле бензина, но в последнее время эта разница практически нивелировалась. А вот качество дизтоплива у нас до сих пор оставляет желать лучшего. Это одна из основных причин, по которой эти моторы у нас не получили такого распространения как, например, в Европе.

В свою очередь, бензиновые моторы при аналогичном объеме отличаются большей мощностью и частотой вращения коленчатого вала, что обеспечивает автомобилю лучшие скоростные характеристики. Такие двигатели могут похвастать низким уровнем шума и вибраций. Они проще по конструкции, легче и дешевле. Надо еще отметить, лояльность к качеству российского топлива и более уверенный запуск в сильные холода. Да и в обслуживании бензиновые моторы проще и дешевле, правда, пока новые.

Обслуживание дизелей в начале эксплуатации более затратное: проводится, как правило, в полтора-два раза чаще, чем у бензиновых моторов — каждые 7000-10 000 км против 15 000-22 000 км &41;. Зато при пробегах более 150 000-200 000 км дизели выгоднее, поскольку пока не требуют крупного ремонта из-за более солидного ресурса. Правда, не стоит исключать, что к этому пробегу из-за не самого лучшего качества топлива у них могут выйти из строя дорогой топливный насос высокого давления и форсунки впрыска &41;. Да и турбокомпрессор &41; тоже в группе риска. Кстати, не во всех техцентрах берутся за обслуживание и ремонт дизелей в связи с их сложной конструкцией и прецизионном исполнении некоторых узлов.

В общем, автомобиль с дизелем можно рекомендовать таксистам, которые в год накатывают под сотню тысяч км, людям, чья работа связана с постоянными разъездами, а также геологам, охотникам и рыболовам, часто эксплуатирующим машину в тяжелых условиях. При этом автомобиль надо брать только новым — старый дизель просто разорит. Если же вы накатываете в год менее 10 000-15 000 км, а таких в мегаполисах немало, имеет смысл взять машину с бензиновым мотором.

Врез: Дизельный автомобиль окупится при годовом пробеге от 50 000 км Преимущества дизеля:

Высокий крутящий момент

Большой моторесурс

Экономичность

Не боится воды

Нет свечей и катушек зажигания

Преимущества бензинового мотора:

Дешевле в обслуживании

Менее требователен к качеству топлива

Лучше заводится в морозы

Легче на 50-150 кг