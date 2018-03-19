Geely Atlas — гордость Поднебесной

Китайские автомобильный концерны не перестают нас удивлять. Geely Atlas , возможно, первый «китаец», способный конкурировать не только с нижним сегментом рынка в лице Renault Duster , но и побороться за покупателя с KIA Sportage и даже VW Tiguan. История появления Geely Atlas — одна из самых удачных китайских разработок. У себя на родине новинка появилась в 2016 году и тут же завоевала любовь и признание у населения. Несмотря на высокую цену, Geely Boyue (а именно так именуют его в Поднебесной) быстро «взлетел» в ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов, уступив лишь Baojun 510, Haval H6, GAC Trumpchi GS4 и Volkswagen Tiguan

Такой успех неслучаен. Компания Geely в последние годы приложила огромные усилия по совершенствованию своей продукции. Главным вкладом стала покупка шведского производителя Volvo , который радикально повлиял на качество новых машин «переселением» в Китай не только методов европейского производства, но и самого производства. Так, флагманские седаны Volvo V90 производятся исключительно в Китае и распространяются оттуда по всему миру.

В Россию Geely Atlas поставляется с февраля 2018 года, правда не из Китая. Для стран СНГ и российского рынка специально был построен новый завод БелДжи в Беларуси. Современное оборудование, большие объемы производства и постоянный контроль качества готовы полностью покрыть спрос на новинку. Причем 90% всей продукции поступит именно в Россию и только 10% разойдется по рынкам других стран.

То есть, белорусские условия по привлечению и защите инвестиций в данном случае выиграли у российских и это не может не настораживать (впрочем, для нашего Минпромторга это, видимо, мелочи). Напомним, что в Россию поставляются даже собранные в Беларуси Cadillac Escalade

Как обещает производитель, больше не придется бояться недокрученных болтов и незакрепленных деталей — контроль над качеством выходящих с конвейера машин непрерывен, а количество брака минимально. Экстерьер Многие китайские автомобили грешат откровенно заимствованным дизайном. В ассортименте авторынка КНР можно найти двойника практически любой машины на планете. К счастью, концерн Geely не был замечен на слепом копировании.

В арсенале компании трудится целый штат опытных дизайнеров. Они создают совершенно новые эскизы автомобилей и воплощают идеи в жизнь. Geely Atlas повезло еще больше — его прорисовкой и проектированием занимался сам Питер Хорбери, а это как-никак бывший шеф-дизайнер компании Volvo и нынешний вице-президент по дизайну Geely.

Благодаря профессиональной работе штата художников, внешний вид нового кроссовера абсолютно уникален. Он получился вполне современным, динамичным и стильным. По задумке производителей, экстерьер должен напоминать ловкость, скорость и мощь гепарда, прототип которого и лег в основу внешности новинки.

Спереди Geely Atlas выглядит очень уверенно, но без намека на агрессивность. Аккуратные удлиненные фары (полностью светодиодные в богатых комплектациях) стильно разделены фирменной фальшрадиаторной решеткой с оригинальным дизайном Geely, напоминающим паутину. Логотип компании подвергся небольшому изменению и разместился посередине решетки. Он все еще несколько сложен, но теперь более гармонично вписывается во внешний облик модели.

Оригинальный, самобытный бампер имеет приятную, закругленную форму. По бокам расположены светодиодные противотуманные фонари в необычном обрамлении. Профиль «китайца» наделен волевыми и спортивными чертами: мощный удлиненный капот; ниспадающая форма крыши; массивные двери с дерзкой выштамповкой, переходящей в корму; высоко расположенные габаритные фонари; широкие колесные арки с 17 или 18-дюймовыми шинами.

Сзади Geely Atlas кажется высоко приподнятым благодаря небольшому оконному просвету, поднятым зауженным габаритным огням и поджарому бамперу с ярким дизайном. В целом, внешний вид Джили Атлас производит впечатление уверенности, драйва и надежности. Похож он скорее на европейский или корейский автомобиль, и уж совсем не напоминает «китайца».

Габариты Джили Атлас вполне солидные:

колесная база равна 2670 мм; длина — 4 519 мм; ширина –1 831 мм; высота — 1 694 мм; дорожный просвет — 190 мм.

Масса автомобиля варьируется от выбранной комплектации и составляет от 1 565 до 1 745 кг в снаряженном состоянии. Интерьер Как бы это странно ни звучало для китайского автомобиля, но салон Geely Atlas выполнен довольно качественно. Внутри нет никаких явных дефектов, кривых прострочек, стянутой ткани или кожи, запаха дешевого пластика и прочих атрибутов «шедевров» Поднебесной.

Единственный вечный недочет автомобилей КНР — жесткий пластик остался неизменным и в этой модели. Тем не менее, никаких неудобств он не приносит: не скрипит, не шумит и не хрустит при движении. Поэтому его можно оставить в покое и сильно не придираться.

В остальном же дизайнеры Atlas очень порадовали. Центральная консоль выполнена оригинально и стильно с плавным переходом в массивный тоннель между сидениями. Ничего лишнего здесь нет, только основные функции управления автомобилем. Кнопки, правда, грубоваты на вид, но на работу это не влияет.

В центральной части консоли расположился восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Тачскрин отзывается на все прикосновения и не доставит неудобств двойными нажатиями или нечеткими воспроизведениями задач. Приборная панель не содержит в себе ничего лишнего, но донесет до водителя все самое необходимое.

Отдельно хочется отметить необычную форму руля Geely Atlas. Он обрезан снизу, что должно повлиять на удобство управления и придать некую оригинальность. Регулируется рулевое колесо по нескольким параметрам, а вот подогрева пока не ожидается. Руководство компании объясняет это временным отсутствием технических возможностей.

Передние сидения выполнены качественно. Регулировок достаточно для удобного размещения и даже боковая поддержка действительно справляется со своей задачей. Вот только подогрев доступен лишь в одном режиме и не регулируется по температуре.

Сзади пространства достаточно для любого человека. Разместиться можно и втроем, но удобней будет двоим пассажирам. Стоит также отметить хорошее качество отделки и прошивки заднего сидения. Обычно у «китайцев» все недочеты видны именно здесь. Не хватает только подлокотника, которого у Atlas нет.

Багажник Джили Атлас откровенно огорчил. Размер его всего 397 литров, что для кроссовера совсем немного. К неудобствам прибавим большую погрузочную высоту, отсутствие ниши для полноразмерной запаски (влезает лишь «докатка») и невозможность сложить задний диван в ровную линию с багажным отсеком. Технические характеристики Geely Atlas поставлен на переднеприводную платформу с абсолютно независимой колесной подвеской. Впереди обрабатывают тряску стойки McPherson, а сзади — многорычажная подвеска. Тормоза у Atlas дисковые, причем передние диски — вентилируемые. Руль оборудован электроусилителем.

Кроссовер оснащен передним приводом, но при желании для комплектаций с 2.4-литровым атмосферником или 1.8-литровым турбо-мотором можно поставить полный привод. Для этого предлагается муфта BorgWarner NexTrac, которая передает тягу на задние колеса. Принудительных режимов у полного привода не имеется. Единственный электронный помощник — система спуска с горы.

Для российских водителей выбор двигателей небольшой — их всего два. Первый — 2.0-литровый с 141 л.с и 178 Нм, с передним приводом и механической шестиступенчатой коробкой. Второй — 2.4-литровый с 148 лс и 225 Нм, с передним или полным приводом и шестиступенчатым классическим автоматом. В будущем возможно оснащение российского рынка и более сильным 1.8-литровым мотором с турбонадувом и мощностью в 184 лс и 285 Нм. Тест-драйв Приятно удивил «китаец» и здесь. Управление у Джили Атлас мягкое, комфортное и уверенное. Несколько не хватает остроты связи с колесами, но в остальном машина слушается хорошо и едет куда нужно.

Кроссовер прекрасно преодолевает неровности. Ямы и лежачих полицейских «китаец» проглатывает без тряски для водителя и пассажиров. Противобуксовочная система также замечательно справляется со своей работой. И даже передний привод легко выбирается из бездорожья.

А вот с ускорением не так все гладко. Несмотря на сильный двигатель, Atlas неспособен резко скинуть передачу и «выскочить» на быстрый обгон, это стоит учитывать заранее. Автомобиль довольно лениво разгоняется даже при полностью выжатой педали газа. Но для размеренной городской жизни мощи ему достаточно. Тормоза работают исправно и остановят машину даже на большой скорости.

Маневренности Geely Atlas хватает. Несмотря на размеры, кроссовер спокойно лавирует между препятствиями, в чем не подводит его и управление. Расход топлива в городском режиме начинается от 8.5 литров и достигает 11.5, что очень неплохо, учитывая размеры и мощность машины.

В плане безопасности можно вздохнуть спокойно — кузов Geely Atlas полностью изготовлен и сварен в Беларуси из качественного прочного металла и не имеет ничего общего с национальной китайской «фольгой». Большое количество подушек безопасности также дополняют защитные функции автомобиля. Цены и комплектации Китайское руководство до последнего момента не оглашало стоимость своего детища. Есть мнение, что цена сформировалась только перед официальным выпуском Джили Атлас в продажу. Оно и понятно: компания явно гордится своим новым шедевром и хотела бы выставить кроссовер за достойную сумму, но неуверенная репутация китайского автопрома и небольшая популярность машин КНР в России не дали им такой возможности.

На сегодняшний момент компания Geely предлагает 6 видов сборки. Начальная версия выйдет довольно простой с минимальным набором функций, но и стоимость ее не пугает — 1 029 990 рублей. Максимальная же комплектация обладает всем необходимым и, как ни странно, не сильно дороже базовой — 1 389 990 р.

Тем не менее, концерн не ждет рекордных продаж. Компания понимает, что Джили Атлас — лишь первый, хоть и очень уверенный, шаг на пути к признанию на российском рынке. Можно с точностью сказать, что Atlas — первый действительно достойный представитель Поднебесной. Если так пойдет и дальше и концерн Geely продолжит совершенствование своих автомобилей, то скоро «китайское качество» перестанет носить негативную окраску и станет синонимом недорогой и надежной техники.