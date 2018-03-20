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Новый кроссовер Renault будет похож на BMW
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Новый кроссовер Renault будет похож на BMW 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В августе текущего года на Московском автосалоне Renault представит новую глобальную модель. В России ее начнут выпускать в первую очередь, а затем машину освоят и на других заводах. На московской площадке «Renault Россия» (бывший «Автофрамос») автомобиль освоят в 2019 году.
Это будет купе-кроссовер, в профиль напоминающий BMW X4 и X6. Именно последняя модель ввела в обиход термин «купе-кроссовер», хотя родоначальником класса не стала. Однако французский автомобиль окажется первым в мире недорогим представителем этого класса. Он будет базироваться на платформе Global Access (бывшая В0), то есть станет близким родственником вседорожников Duster и Kaptur.
Название, стоимость и комплектации новинки пока не разглашаются. Под эту модель на столичном заводе «Renault Россия» уже началась подготовка к модернизации производства и установке нового оборудования.
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