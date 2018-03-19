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ГБУ «М Клуб» приглашает жителей на бесплатные мастер-классы
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ГБУ «М Клуб» приглашает жителей на бесплатные мастер-классы 

Префектура Зеленоградского административного округа 14 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Досуговый центр Зеленограда ГБУ «М Клуб» приглашает всех желающих посетить бесплатные мастер-классы в корпусе 1455. Вместе с мастерицей Натальей Самсоновой каждые апрельские вторник, четверг и пятницу дети и взрослые будут создавать эксклюзивные весенние игрушки и сувениры.
Расписание:
— 3 апреля, 18.00 — «Весенний лес» из природного материала (5+);
— 5 апреля, 18.00 — «Пасхальный венок» (5+);
— 5 апреля, 19.00 — «Веточка мимозы» (12+);
— 6 апреля, 18.00 — «Курочка — корзинка», шьем из фетра (12+);
— 10 апреля, 18.00 — «Дедушка Мазай и зайцы», панно из бросового материала (5+);
— 12 апреля, 18.00 — Ракета из бросового материала (5+);
— 12 апреля, 19.00 — Ракета из бросового материала (12+);
— 13 апреля, 18.00 — Народная кукла Веснянка (12+);
— 17 апреля, 18.00 — Вазочка (5+);
— 19 апреля, 18.00 — Интерьерное украшение «Первая ласточка» (5+);
— 19 апреля, 19.00 — Сувенир «Скворечник» (12+);
— 20 апреля, 18.00 — Интерьерное украшение «Веточка с птичками» (12+);
— 24 апреля, 18.00 — Прилетели бабочки (5+);
— 26 апреля, 18.00 — Объемная открытка «Весенняя клумба» (5+);
— 26 апреля, 19.00 — Букет гиацинтов (12+);
— 27 апреля, 18.00 — Майская голубка (12+).
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