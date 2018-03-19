Новый седан Ford Focus замечен в необычном облике

Ford Focus нового поколения был замечен во время дорожных испытаний с достаточно необычным дизайном. По предварительным данным, новинка войдет в серийное производство во второй половине 2019 года, причем большинство моделей будут построены в Китае.

Модернизированный Focus, тестируемый с уникальным дизайном кузова, на котором изображен урывок из комикса, имеет пересмотренный передний бампер с более широкой решеткой радиатора и обновленными фарами, а также треугольные противотуманные фары и увеличенные нижние воздухозаборники. Новая модель выделяется более современным и стильным внешним видом, достаточно вместительным багажным отделение и новым дизайном задних фонарей. Помимо этого, в глаза бросается весьма широкий третий стоп-сигнал и угловые отражатели.

Официальная премьера седана состоится в следующем месяце. Линейка двигателей Ford Focus будет состоять из ассортимента трех— и четырехцилиндровых вариантов с турбонаддувом. Версия ST получит мотор мощностью 245 лошадиных сил, а RS — 400 лошадиных сил. По слухам, их ряды пополнят гибридная и электрическая модели. Focus будет предлагаться в трех различных стилях кузова, включая седан, хэтчбек и универсал. Стоимость модификаций пока неизвестна.