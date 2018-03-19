Челябинцам обещают 10 литров топлива за участие в автомобильном флешмобе

Завтра, 20 марта в 10:30 в Челябинске устроят автомобильный флешмоб в честь открытия автоматической АЗС «Лукойл» возле отеля «Видгоф». Для участия приглашают владельцев красных авто, а в качестве вознаграждения обещают там же заправить машины 10 литрами любого топлива. Флешмоб собирают, чтобы сделать эффектное фото.

— Красных автомобилей не так много, поэтому мы их ищем и готовы отблагодарить участников, — рассказал организатор Сергей Корнилов

Других требований, кроме цвета, ограничений в количестве тоже: чем больше. тем лучше. Однако предварительно нужно отправить фотографию автомобиля Сергею. Ему же можно задать интересующие вопросы.