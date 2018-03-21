Nissan поднимет цены на Juke после роста утильсбора

Компания Nissan Motor планирует повысить цены на новые автомобили после индексации ставок утильсбора после 1 апреля. Цены вырастут на кроссовер Nissan Juke и спорткар Nissan GT-R, сообщил RNS официальный представитель компании
«Мы подтверждаем, что скорректированные коэффициенты по утилизационному сбору могут иметь эффект, но исключительно на импортируемые автомобили: Juke, GT-R. Это может негативно сказаться на продажах из-за подорожания этих моделей. Остальные модели, производимые в России, не будут затронуты нововведением», — сказал он.
Представитель Renault, партнера Nissan по альянсу, оставил без комментариев вопросы RNS о возможном повышении цен после роста ставок утильсбора.