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Nissan поднимет цены на Juke после роста утильсбора
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Nissan поднимет цены на кроссовер Juke и спорткар GT-R после роста утильсбора 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: Nissan
Компания Nissan Motor планирует повысить цены на новые автомобили после индексации ставок утильсбора после 1 апреля. Цены вырастут на кроссовер Nissan Juke и спорткар Nissan GT-R, сообщил RNS официальный представитель компании
«Мы подтверждаем, что скорректированные коэффициенты по утилизационному сбору могут иметь эффект, но исключительно на импортируемые автомобили: Juke, GT-R. Это может негативно сказаться на продажах из-за подорожания этих моделей. Остальные модели, производимые в России, не будут затронуты нововведением», — сказал он.
Представитель Renault, партнера Nissan по альянсу, оставил без комментариев вопросы RNS о возможном повышении цен после роста ставок утильсбора.
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