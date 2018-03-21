Nissan поднимет цены на кроссовер Juke и спорткар GT-R после роста утильсбора

Компания Nissan Motor планирует повысить цены на новые автомобили после индексации ставок утильсбора после 1 апреля. Цены вырастут на кроссовер Nissan Juke и спорткар Nissan GT-R , сообщил RNS официальный представитель компании

«Мы подтверждаем, что скорректированные коэффициенты по утилизационному сбору могут иметь эффект, но исключительно на импортируемые автомобили: Juke, GT-R. Это может негативно сказаться на продажах из-за подорожания этих моделей. Остальные модели, производимые в России, не будут затронуты нововведением», — сказал он.