Названы 10 самых популярных авто с пробегом в Москве

По итогам прошлого месяца в столице было совершено 19,8 тыс. сделок покупки легковых автомобилей с пробегом, что на 13% меньше, чем за аналогичный период пошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».