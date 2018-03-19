Названы 10 самых популярных авто с пробегом в Москве 

По итогам прошлого месяца в столице было совершено 19,8 тыс. сделок покупки легковых автомобилей с пробегом, что на 13% меньше, чем за аналогичный период пошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Solaris разошелся в количестве 606 экземпляров (-2%), что практически сопоставимо с результатом модели Ford Focus (605 шт. ; -30%). Замыкает тройку Skoda Octavia (508 шт. ; +14%). В первую пятерку попали Kia Rio и Toyota Camry, которые были проданы в количестве 431 шт. (+9%) и 351 шт. (+5%) соответственно.
В десятку вошли Opel Astra (288 шт. ; -31%), Volkswagen Polo (277 шт. ; -10%), Mercedes-Benz E-Class (273 шт. ; -7%), BMW 5-Series (242 шт. ; -19%) и Volkswagen Passat (223 шт. ; -31%).