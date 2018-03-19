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Российский дизайнер показал прототип новой «Победы»
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Российский дизайнер показал прототип новой «Победы» 

Автовести 13 часов назад
Фото: Автовести
Ностальгическое отношение к советской «Победе» подтолкнуло независимого дизайнера Сергея Баринова к созданию проекта современного варианта этой модели. Виртуальный концепт-кар под названием Pobeda M20 Neoclassic сохранил 5-дверный кузов типа фастбек и характерные стилистические черты оригинальной модели ГАЗ М20, которая выпускалась с 1946 по 1958 год. Это профилированный капот с Т-образной решеткой радиатора, а также выступающие передние и задние крылья.
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Прототип Баринова может похвастать современной передней оптикой и фонарями, которые, судя по эскизам, содержат в себе светодиодные источники света.
"Победа" будущего представлена в проекте в разных цветовых сочетаниях — с двухцветной комбинированной и обычной окраской. Довершают образ массивные колесные диски с хромированным покрытием.
И хотя автомобильный художник не показал рендеры интерьера неоклассической «Победы», глядя на концепт легко представить себе, что автомобиль мог бы получить роскошную отделку салона и мощный двигатель. По словам российского дизайнера, весь процесс моделинга занял у Сергея «около месяца работы по вечерам».
Отметим, что данный (безусловно, интересный) проект представляет из себя лишь фантазию отдельного дизайнера и не имеет перспектив серийного воплощения. Предыдущая громкая работа Сергея Баринова — это концепт «Волги» будущего, которая получила массу позитивных отзывов от российских автолюбителей.
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