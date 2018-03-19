Каршеринговый оператор YouDrive пополнил автопарк новыми BMW X2

Девять новеньких компакт-кроссоверов BMW X2 доступны для клиентов YouDrive с 03.03.2018 года.

Если конкретно, то обсуждаемый автопарк пополнился автомоделями в модификации sDrive20i с двухлитровыми турбированными моторами на 192 л.с. с семиступенчатой коробкой-автоматом. По динамическим характеристикам данная автомодель характеризуется: разгон до отметки 100 кмч за 7,7 секунды. Максимум скорости зафиксирован на отметке 227 кмч.

Указанные автомобили представлены в версиях Advantage, а также M Sport X.

К слову сказать, обсуждаемая автомодель не первая ласточка в автопарке YouDrive, выпущенная баварскими автомобилестроителями. Тут также присутствую BMW i3 и 218i Active Tourer, а также хэтчбеки MINI.

Эти автомобили были приобретены при содействии автокомпании «Авилон», которая оказывает в том числе услуги автосервиса.

Остается ждать отзывы клиентов о пополнении автопарка службы краткосрочной аренды автотранспорта.