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Каршеринговый оператор YouDrive пополнил автопарк новыми BMW X2
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Каршеринговый оператор YouDrive пополнил автопарк новыми BMW X2 

Car.ru 12 часов назад
Фото: Car.ru
Девять новеньких компакт-кроссоверов BMW X2 доступны для клиентов YouDrive с 03.03.2018 года.
Если конкретно, то обсуждаемый автопарк пополнился автомоделями в модификации sDrive20i с двухлитровыми турбированными моторами на 192 л.с. с семиступенчатой коробкой-автоматом. По динамическим характеристикам данная автомодель характеризуется: разгон до отметки 100 кмч за 7,7 секунды. Максимум скорости зафиксирован на отметке 227 кмч.
Указанные автомобили представлены в версиях Advantage, а также M Sport X.
К слову сказать, обсуждаемая автомодель не первая ласточка в автопарке YouDrive, выпущенная баварскими автомобилестроителями. Тут также присутствую BMW i3 и 218i Active Tourer, а также хэтчбеки MINI.
Эти автомобили были приобретены при содействии автокомпании «Авилон», которая оказывает в том числе услуги автосервиса.
Остается ждать отзывы клиентов о пополнении автопарка службы краткосрочной аренды автотранспорта.
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