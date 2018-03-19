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Ford раскрыл планы на ближайшее время
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Ford раскрыл планы на ближайшее время 

Auto.Today 13 часов назад
Фото: Auto.Today
Официальные представители Ford заявили, что к 2020 году компания будет иметь «самую свежую линейку в Северной Америке», поскольку более 75 процентов автомобилей заменяться новыми моделями. Также марка выпустит четыре новых грузовика и несколько внедорожников, таких как Ranger.
Примерно через год американская корпорация представит новый F-150. Пока мало что известно о пересмотренной модели, но судя со слов Ford, автомобиль будет иметь гибридную трансмиссию и 90 процентов оборудования получит от предшественника. Также производитель рассказал, что к 2020 году планирует обзавестись линейкой из восьми внедорожников. Пять из которых будут предлагаться с гибридной трансмиссией, в то время как один станет полностью электрическим. Помимо этого, Ford представит следующее поколение Escape и Explorer в следующем году, после чего продемонстрирует новый Bronco. Расширение линейки E-Series — не заставит себя ждать и представит потребителю современные системы помощи водителю, включая экстренное торможение и предупреждение о выезде из полосы.
Говоря об электромобилях, Шериф Маракби из Ford подчеркнул, что компания будет модернизировать транспортные средства и повышать актуальной электрических вариантов. Для этого придется полностью пересмотреть подход к разработке машин и реализовать «легкую» систему подзарядки и необходимое программное обеспечение, значительно расширяющее возможности. Также, что не менее важно, начиная с этой осени, все новинки получат уникальный пакет систем помощи водителю Co-Pilot360, предлагающий систему помощи движения в полосе, систему автоматического торможения, систему мониторинга слепых зон, камеру заднего вида и функцию автоматического переключения дальнего света.
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