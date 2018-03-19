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Экстремальное купе BMW M2 Competition 2018 с 410 л.с. официально представят в апреле
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Экстремальное купе BMW M2 Competition 2018 с 410 л.с. официально представят в апреле 

RU BMW 12 часов назад
Фото: RU BMW
Новый BMW M2 Competition согласно достоверной информации, будет официально представлен в течение нескольких недель. Обновление М2 для компактного спортсмена довольно обширное и, несомненно, оправдывает его новое имя. Новый двигатель мощностью 410 л.с. говорит о том, что цена на BMW M2 Competition на начальном этапе производства заметно возрастет.
Машина получит совершенно новую разработку битурбированного линейного шестицилиндрового S55 мощностью 410 л.с. и максимальным крутящим моментом более 500 Н/метров. Двигатель оснащен фильтром твердых частиц с самого начала и поэтому отвечает всем предъявляемым требованиям к выбросам согласно WLTP и RDE.
Из-за увеличения мощности двигателя около 40 л.с., официальная заводская спецификация по времени для разгона с места до 100 км/час снизится. Ранее сообщалось, что это время будет составлять 4,3 секунды для M2 с 7-скоростной DKG, что меньше чем у BMW M2. Максимальная скорость по прежнему будет ограничена электроникой на 250 км / ч, но может быть увеличена при установке M Driver's Package до 270 км / ч.
Дизайн купе BMW M2 Competition Coupe будет отличаться от предыдущего F87. Новые передние фартуки спереди и сзади обеспечивают еще более четкую дифференциацию обычных моделей 2-й серии, кроме того, M2, наконец, получит недостающие M-зеркала, чем порадует многих своих поклонников представ перед ними в своем характерном дизайне.
Помимо более мощного мотора, модель BMW M2 Competition получит перенастраиваемую подвеску, оптимизированный аэродинамический обвес и усиленную тормозную систему.
По мнению баварцев, купе BMW M2 Competition ориентировано прежде всего на хардкорных энтузиастов вождения, поэтому на рынке будет предложено ограниченным тиражом с эксклюзивными цветами кузова, такими как Hockenheim Silver, Sunset Orange, Alpine White, Sapphire Black, Mineral Grey и Long Beach Blue (на фото).
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