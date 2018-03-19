BMW сделает самый быстрый гоночный дрон

Компания BMW заключила соглашение с учредителями мирового чемпионата по гонкам на дронах Drone Racing League (DRL), в рамках которого марка займется разработкой самого быстрого в мире гоночного квадрокоптера. Помимо этого, один из этапов серии пройдет в выставочном центре BMW Welt.

По словам главы департамента инновационного маркетинга Йорга Рейманна, партнерство с DRL позволит компании попробовать себя в новом формате соревнований, используя опыт, полученный при разработке гоночных автомобилей. В частности, речь идет о наработках в области высокоэффективных материалов и цифровых технологий.

Новые квадрокоптеры будут тестироваться в аэродинамическом испытательном центре BMW с привлечением необходимых специалистов и инженеров. Цель — побить рекорд скорости, установленный коптером DRL RacerX в прошлом году. Тогда собранный вручную гоночный дрон смог разогнаться до 265,87 километра в час.