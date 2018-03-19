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BMW сделает самый быстрый гоночный дрон
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BMW сделает самый быстрый гоночный дрон 

Motor.ru 12 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW заключила соглашение с учредителями мирового чемпионата по гонкам на дронах Drone Racing League (DRL), в рамках которого марка займется разработкой самого быстрого в мире гоночного квадрокоптера. Помимо этого, один из этапов серии пройдет в выставочном центре BMW Welt.
По словам главы департамента инновационного маркетинга Йорга Рейманна, партнерство с DRL позволит компании попробовать себя в новом формате соревнований, используя опыт, полученный при разработке гоночных автомобилей. В частности, речь идет о наработках в области высокоэффективных материалов и цифровых технологий.
Новые квадрокоптеры будут тестироваться в аэродинамическом испытательном центре BMW с привлечением необходимых специалистов и инженеров. Цель — побить рекорд скорости, установленный коптером DRL RacerX в прошлом году. Тогда собранный вручную гоночный дрон смог разогнаться до 265,87 километра в час.
Автопроизводители все чаще используют дроны для рекламы своих моделей. Так, компания Jaguar организовала гонку под названием «Игра дронов», которая должна была продемонстрировать преимущества длиннобазной версии флагманского XJL. Участникам соревнования предстояло провести два гоночных дрона через тринадцать рамок, повторяющих форму заднего дверного проема седана.
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