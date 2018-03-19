Audi выпустит самый маленький и дешевый кроссовер

Если вы думаете, что модели компактнее существующего паркетника Q2 вообразить невозможно, то ошибаетесь. Ингольштадтцы собираются выпустить очень маленький вседорожник, который станет входным билетом в мир Q-моделей.