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Fiat Chrysler: три генеральных директора в РФ за последние три года
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Fiat Chrysler: три генеральных директора в РФ за последние три года 

Автомобили 12 часов назад
Фото: Автомобили
В феврале 2016 года на место Джорджио Горелли, при котором в 2015 году Jeep в России упал на 75%, Chrysler — на 91%, Fiat — на 72%, пришёл Кристоф Бертончини, за время правления которого Alfa Romeo в очередной раз ушла из России а «Крайслер» фактически прекратил реализацию машин, распродав склады по Grand Voyager. Единственным достижением Бертончини можно назвать затормаживание падения марки Jeep — 2017 год «внедорожный» бренд закончил в нуле. Однако, на фоне низких продаж (Jeep продаёт меньше, чем все премиум-бренды) и росте рынка, это слабое утешение.
Короче говоря, вместо Берточини теперь Лука Патриньяни, который в автобизнесе уже 20 лет, а в России — шесть. С 2012 возглавлял марки Opel и Cadilllac, а с 2015 — был управляющим директором всего российкого General Motors.
В некотором роде Патриньяни повезло, потому что в этом году концерн Fiat Chrysler планирует сильно оживить свой модельный ряд в России. К примеру, ожидается рестайлинговый Cherokee, новое поколение Jeep, а на смену Grand Voyager, давно снятому с производства, наконец-то придёт Chrysler Pacifica, представленная на автосалоне в Детройте ещё в 2016 году и пользующаяся в Америке большой популярностью.
От всей души желаем Луке Патриньяни успехов!
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