BMW может выкатить «бешеную» M2 Competition

Компания BMW готовит самую экстремальную версию купе М2. По слухам, она будет называться Competition и ее представят в середине-конце апреля.

Под капотом ожидается дефорсированная версия рядной «турбошестерки» S55 от старшего М4, которая будет выдавать 410 л. с. и 500 Нм. Это значит, что хардкорная М2 будет на 45 сил мощнее стандартной версии.

Благодаря новой начинке, М2 Competition станет быстрее. В частности, разгон до 100 км/ч может стать лучше на 0,1-0,2 с по сравнению с обычной М2 с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Максимальная скорость бдт ограничена электроникой на отметке 270 км/ч.

Также можно предположить, что в салоне будут произведены минорные изменения. Будут убраны тяжелые элементы обивки для облегчения веса. Вероятно, уберут климатическую установку, которую по желанию можно будет вернуть. Читайте статью на QutoЧитайте также:Audi готовит самый маленький кроссовер Q1Названы самые перепродаваемые автомобили Москвы в февралеРоссийская линейка BMW X2 пополнилась двумя версиями