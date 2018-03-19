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BMW может выкатить «бешеную» M2 Competition
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BMW может выкатить «бешеную» M2 Competition 

Quto.ru 10 часов назад
Фото: Quto.ru
Компания BMW готовит самую экстремальную версию купе М2. По слухам, она будет называться Competition и ее представят в середине-конце апреля.
Под капотом ожидается дефорсированная версия рядной «турбошестерки» S55 от старшего М4, которая будет выдавать 410 л. с. и 500 Нм. Это значит, что хардкорная М2 будет на 45 сил мощнее стандартной версии.
Благодаря новой начинке, М2 Competition станет быстрее. В частности, разгон до 100 км/ч может стать лучше на 0,1-0,2 с по сравнению с обычной М2 с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Максимальная скорость бдт ограничена электроникой на отметке 270 км/ч.
Также можно предположить, что в салоне будут произведены минорные изменения. Будут убраны тяжелые элементы обивки для облегчения веса. Вероятно, уберут климатическую установку, которую по желанию можно будет вернуть. Читайте статью на QutoЧитайте также:Audi готовит самый маленький кроссовер Q1Названы самые перепродаваемые автомобили Москвы в февралеРоссийская линейка BMW X2 пополнилась двумя версиями
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