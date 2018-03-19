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Pinifarina — хватит рисовать, пора создавать
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Pinifarina — хватит рисовать, пора создавать 

Car-Mania 10 часов назад
Фото: Car-Mania
Дизайнерская фирма Pininfarina собирается перейти от рисунков к станками и запустить производство собственных автомобилей элитного класса. Об этом заявил генеральный директор компании Пауло Пининфарина. Разработка будет идти под крылом индийской корпорации Mahindra.
«Мечта моего отца заключалась в том, чтобы построить автомобильную компанию, а мечта его отца заключалась также в создании автомобильной компании. Теперь я планирую исполнить эту мечту», — сказал Пауло Пинифарина.
По силам ли это компании? Учитывая ее опыт и нынешние возможности, — безусловно. Это кузовное ателье не раз превращало элитные автомобили в еще более элитные и дорогие. Компания не раз создавала дизайн и для автомобилей попроще, например, для FIAT, Alfa Romeo, Peugeot, Volvo, Chevrolet, Mitsubishi и многих других.
Дом Pininfarina всегда был известен как пионер применения технологий в автомобильном дизайне. В 60-х они уже занимались компьютерным проектированием и цифровым картографированием. В 70-х создали в Италии первую аэродинамическую трубу.
Теперь, когда талант дизайнера сливается с финансами Mahindra, предприятие сможет добиться успеха. Компания продемонстрировала свою концепцию HK GT на Женевском шоу.
Фото: Pininfarina
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