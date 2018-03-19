Открываем секретный интерьер Porsche 718 Boxster Spider

Самый смак проверять кабриолет в холодном климате. Но когда это Porsche останавливало? Фирма во всю гоняет новый Porsche 718 Boxster Spyder по заснеженным горам.

Внешние изменения едва заметны. Но это традиция Porsche. Передняя часть обновленной версии слегка отмечается от нынешних моделей Boxster/Cayman. Заметные изменения в конструкции мягкой крыши — она получила два «ремня» сзади для крепления к кузову. Так же сзади появились два аэродинамических выступа за спинками кресел, чуть более мощный бампер с диффузором и двумя выхлопными трубами.

Внутри Porsche, похоже, ничего не меняет. Дизайн, приборы, центральная консоль, мультимедиа — все так же, как в нынешней модели. На руле и селекторе КПП видна отделка Алькантарой. По некоторым данным, компания намерена улучшить качество звука и динамиков.

В отличие от других версий Boxster, Spyder, как сообщается, получит 4,0-литровый шестицилиндровый оппозитник от 911 GT3. Скорее всего, его мощность снизят до 430 л.с. Весьма вероятно, что кроме версии с механической КПП, появится и вариант с роботизированной коробкой PDK.

Новый Porsche Boxster Spyder дебютирует в этом году, а в продаже появится ближе к концу 2018-го года.

Фото: motor1.com