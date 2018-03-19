Volkswagen Passat готов к обновлению

Председатель марки Volkswagen доктор Герберт Диес заявил, что обновленный Passat почти готов и в скором времени удивит клиентов марки и ее дилеров. Правда, ничего более Диес не сказал, увы.

Европейский вариант Volkswagen Passat основан на умной модульной платформе MQB. Восьмое поколение автомобиля было запущено в ноябре 2014 года как «премиальный автомобиль без премиальной цены». Автомобиль доступен как традиционный седан и как практичный универсал, а также универсал повышенной проходимости Alltrack.

В модельную линейку моторов на разных рынках входят три бензиновых и три дизельных силовых агрегата. Начальный мотор 1,6 TDI выдает мощность 118 л.с. Самый мощный 2,0 TSI развивает мощность 276 л.с. Существует также гибридная версия GTE, в которой используется 1,4-литровый газовый двигатель в сочетании с компактным электродвигателем мощностью 115 л.с.

Можно догадываться о том, что устаревший мотор 1,4 TSI отправится в отставку, а его место займет новый агрегат 1,5 TSI.

Фото: Volkswagen