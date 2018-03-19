KIA Sportage обзавёлся новой версией

Популярный корейский «паркетник» KIA Sportage обзавёлся на российском рынке новой версией. По информации аналитического агентства «Автостат», с марта отечественные потребители могут приобрести модификацию GT Line с 2,0-литровым мотором.

Стоимость KIA Sportage в версии GT Line начинается с отметки в 1 924 900 рублей. За эти деньги можно стать владельцем полноприводного кроссовера с автоматической трансмиссией и 2,0-литровым 150-сильным бензиновым мотором. С 1,6-литровым 177-сильным бензиновым движком модель стоит от 2 034 900 рублей, а в комплектации с 2,0-литровым 185-сильным дизелем — от 2 044 900 рублей. Автомобили 2017 года выпуска в версии GT Line можно приобрести со скидкой в 10 000 рублей.

Напомним, кроссовер KIA Sportage четвёртого поколения продаётся в нашей стране с 1 апреля 2016 года. По итогам 2017 года модель вошла в четвёрку самых продаваемых корейских автомобилей в России с результатом 24 611 экземпляров.