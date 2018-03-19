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Новый Volkswagen Touareg показала без камуфляжа
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Новый Volkswagen Touareg показала без камуфляжа 

LiveCars.Ru 7 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Немецкая компания Volkswagen продолжает рассекречивать флагманский внедорожник Touareg нового, третьего по счёту поколения. На этот раз производитель опубликовал официальный видеоролик модели, кузов которой не имеет какого-либо камуфляжа.
Как сообщалось ранее, официальная премьера внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения состоится 23 марта, в рамках специального мероприятия в китайском Пекине. Причём, к месту презентации автомобиль доберётся своим ходом из Братиславы, где налажено производство модели.
В основе внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения лежит платформа MLB Evo. Дизайн экстерьера модели будет выполнен в стиле концепта T-Prime GTE, мировая премьера которого состоялась ещё два года назад. Автомобиль должен стать чуть крупнее предшественника, но легче и жёстче.
Также известно, что в оснащение внедорожника Volkswagen Touareg третьего поколения войдёт новая информационно-развлекательная система с большим сенсорным монитором на 15 дюймов, а также цифровая приборная панель.
Ожидается, что в гамме силовых агрегатов нового Volkswagen Touareg войдут бензиновые и дизельные моторы, а также гибридная силовая установка.
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