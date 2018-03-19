Новый Volkswagen Touareg показала без камуфляжа

Немецкая компания Volkswagen продолжает рассекречивать флагманский внедорожник Touareg нового, третьего по счёту поколения. На этот раз производитель опубликовал официальный видеоролик модели, кузов которой не имеет какого-либо камуфляжа.

Как сообщалось ранее, официальная премьера внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения состоится 23 марта, в рамках специального мероприятия в китайском Пекине. Причём, к месту презентации автомобиль доберётся своим ходом из Братиславы, где налажено производство модели.

В основе внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения лежит платформа MLB Evo. Дизайн экстерьера модели будет выполнен в стиле концепта T-Prime GTE, мировая премьера которого состоялась ещё два года назад. Автомобиль должен стать чуть крупнее предшественника, но легче и жёстче.

Также известно, что в оснащение внедорожника Volkswagen Touareg третьего поколения войдёт новая информационно-развлекательная система с большим сенсорным монитором на 15 дюймов, а также цифровая приборная панель.

Ожидается, что в гамме силовых агрегатов нового Volkswagen Touareg войдут бензиновые и дизельные моторы, а также гибридная силовая установка.