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Cadillac собирается пополнить серию люксовых авто новой моделью
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Cadillac собирается пополнить серию люксовых авто новой моделью 

Daily-Motor 9 часов назад
Фото: Daily-Motor
Два года назад бренд Cadillac презентовал общественности концептуальную модель Escala. Разработчики олицетворяли в этой модели своё видение автомобилей будущего. И сегодня появилась информация, что концепт-кар может выйти на массовый рынок.
Если верить источнику, то компания собирается выпустить автомобили Cadillac Escala с продольной системой установки двигателей из дорогих сплавов алюминия и магния. Более того, разработчики дадут машине идеальную развеску по осям.
Что касается силовых агрегатов, то они будут, скорее всего, такими же, как и в СТ6. А это значит, что у покупателей будет большой выбор, начиная от турбочетвёрки объёмом в два литра и заканчивая мощным мотором объёмом в 4.2 литра. Ожидается, что авто получит гибридную силовую установку, но её характеристики пока держатся в тайне. О сроках дебюта Cadillac Escala данных пока нет.
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