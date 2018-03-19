Volkswagen показал детали салона и кузова нового «Туарега»

Компания Volkswagen показала очередной тизер внедорожника Touareg следующего поколения, публичный дебют которого состоится 23 марта на специальном мероприятии в Пекине. На ролике, опубликованном на канале марки в YouTube, можно увидеть светотехнику машины, элементы экстерьера и интерьера.

Новый Touareg также будет предлагаться с матричной LED-оптикой, состоящей из 150 светодиодных элементов.

К презентации машины нового поколения немецкий производитель приурочил автопробег, маршрут которого пройдет по территории 11 стран. В рамках путешествия новый «Туарег» проедет 16 тысяч километров от завода марки в Братиславе до Пекина.

В России продажи нового «Туарега» начнутся летом.

А вы уже читаете

«Мотор» в Телеграме?