Audi Q1 — в 2020 году, новый A1 — в этом!

Ещё в 2011 году на фестивале Вёртерзее продемонстрировали сделанную силами заводских инженеров полноприводную Audi clubsport quattro, а в следующем году партия из 333 полноприводных A1 пошла в продажу. Сегодня любители крохотных заряженных хэтчей могут приобрести Audi S1 с приводом на все колёса — за агрессивного малыша в Европе просят более 30 тыс. евро. По мере того, как премиум-производители заполняли ниши, всё сильнее циркулировали слухи и об Audi Q1. На сей раз о появлении такой машины — естественно, с полным приводом, вполне определённо высказался Брэм Шот, директор по продажам и маркетингу Audi.

В интервью журналистам Autoexpress он сообщил, что автомобиль будет оснащаться не только литровым 3-цилиндровым бензиновым турбомотором, но и дизелем. Кроме того, наш британские коллеги не исключают, что одна из версий A1 второго поколения, которую представят в этом году, и на базе которой «через два-три» года Брэм Шот обещает выпустить кроссовер Q1, будет гибридной, с 48-вольтовой батареей.

К слову, Q1 не будет единственной новинкой, в ближайшие годы на рынок выйдут уже подтверждённые Q4 и Q8.