Bentley Bentayga получил сканер отпечатков пальцев‍

Bentley встроила в Bentayga сканер отпечатков пальцев

Компания Bentley встроила сканер отпечатков пальцев в отсек для хранения мелких вещей, расположенный на центральном тоннеле внедорожника Bentayga. Это решение, считает производитель, позволит владельцам автомобиля не беспокоиться об оставленных в салоне ценных предметах. Например, часах.

Отсек разработан подразделением Mulliner — он представляет собой литой алюминиевый бокс. В нем находятся два USB-порта, которые позволяют заряжать смартфоны внутри или снаружи отсека. В память биометрического датчика, встроенного в крышку, можно одновременно записать несколько отпечатков пальцев.

Внедорожник Bentley Bentayga оснащается четырехлитровым твин-турбо мотором V8 (550 сил и 770 Нм), шестилитровым агрегатом W12 (608 сил и 900 Нм), а также дизелем 4.0 V8 (435 лошадиных сил и 900 Нм). Помимо этого, в Женеве марка преставила гибридную модификацию с силовой установкой от Porsche Panamera E-Hybrid.

В оснащение гибрида вошла навигационная система, которая просчитывает оптимальный вариант использования ДВС и электромотора для каждого маршрута, а также домашнее зарядное устройство, разработанное известным промышленным дизайнером Филиппом Старком

Цена Bentley Bentayga на российском рынке составляет минимум 11 900 000 рублей.