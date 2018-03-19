VW Touareg 2019 возвращается в новом видео

Не проходит буквально и пары дней без того, чтобы немецкий автогигант Volkswagen не напомнил нам о своей долгожданной новинке — внедорожнике Touareg 2019. Флагманский SUV компании в новом кузове будет официально рассекречен 23 марта на спецмероприятии в Пекине, а сегодня маркетологи решили поддразнить публику самым откровенным видео о модели.

В очередном промо-ролике производитель демонстрирует нам вселенских масштабов радиаторную решетку, стильные хромированные акценты по всему кузову, оригинальные поворотники и напичканный под завязку самой современной электроникой салон нового Фольксваген Туарег 2019.

Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Если говорить о внешней составляющей дизайна автомобиля, то его экстерьер отличается от уходящего на покой внедорожника второго поколения более граненными чертами кузова, атлетичными и, вместе с тем, элегантными формами (шпионские фото Туарег 2019 без камуфляжа). Таким образом, автомобиль выглядит гораздо более выигрышно и престижно, максимально соответствуя компании таких люксовых однобазников на платформе MLB-Evo как Audi Q7, Bentley Bentayga

Переход на более современную архитектуру для Туарег 2019 вылился в увеличение габаритов и колесной базы на фоне снижения снаряженной массы примерно на 100 кг. Также в арсенале флагмана бренда Фольксваген появятся такие эксклюзивные технологии как подруливающий задний мост и активные стабилизаторы поперечной устойчивости — все это самым благоприятным образом повлияет на управляемость большого SUV.

Преображение салона VW Touareg третьего поколения можно назвать даже еще более драматичными, нежели изменения во внешности. Будущие покупатели внедорожника смогут воспользоваться всеми преимуществами полностью цифровой 12-дюймовой приборной панели, незаметно переходящей в 15-дюймовый сенсорный экран мультимедиа-информационной системы. На центральну консоль автомобиля вынесены регулировки настроек режимов движения и настройки подвески.

https://youtu.be/92IJ3S5089w

За декоративную сторону вопроса в салона Туарег в новом кузове отвечают элементы оделки из алюминия и натурального дерева. Также, впервые для модели, она получит опциональный третий ряд сидений для расположения суммарно семи пассажиров, включая водителя.