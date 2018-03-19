Маленький кроссовер VW для России с августа начнут выпускать в Китае

На своём совместном предприятии с SAIC, концерн VW готовится начать выпуск субкомпактного кроссовера, название которого пока не определено. Он будет чуть больше по размерам, чем европейский T-Roc, кроме того, места для головы у него будет опять же чуть больше. По размерам он будет немного меньше, чем привычный нам Tiguan. Автомобиль интересен тем, что станет первой моделью VW, которую будут экспортировать из Китая, правда, не по всему миру. Скажем, на рынок США кроссовер будет поступать из Мексики.

Планы на автомобиль — грандиозные. После 2020 года, когда автомобиль выйдет на все запланированные рынки его ежегодный объём должен достичь 400 000 штук. Ещё одну новинку VW покажет на автосалоне в Пекине — речь о третьем поколении кроссовера / внедорожника Touareg. На некоторых рынках его заменит Terramont / Atlas.