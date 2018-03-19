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Hyundai не будет лишать владельцев хот-хэтча i30 N гарантии за участие в трек-днях
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Hyundai не будет лишать владельцев хот-хэтча i30 N гарантии за участие в трек-днях 

Motor.ru 8 часов назад
Фото: Motor.ru
Об этом сообщает издание Wheels.
Производитель объявил, что пятилетняя гарантия на автомобиль сохранится в любом случае — даже если на хот-хэтч будут установлены слики и машину станут использовать очень интенсивно. Единственное исключение — i30 N должен участвовать только в любительских трек-днях и не выезжать на старт настоящих гоночных соревнований.
Hyundai i30 N — первый хот-хэтч южнокорейского производителя. Созданием модели руководил бывший главный инженер BMW M GmbH Альберт Бирман. Во время разработки машина проехала по Нюрбургрингу свыше 10 тысяч километров.
Хот-хэтч оснащается 250— или 275-сильным двухлитровым турбомотором (более мощный вариант — с опциональным спорт-пакетом), шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки при переходе «вниз», активной подвеской, дифференциалом повышенного трения, спортивным выпуском и системой изменения режимов работы управляющей электроники.
С нуля до «сотни» i30 N ускоряется за 6,2 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.
В Европе хот-хэтч стоит от 30,9 тысячи евро.
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