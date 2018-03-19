BMW 8 Series Coupe скоро в России (ВИДЕО)

Серийное купе восьмой серии пока не представлено: ожидается, что премьера модели состоится летом 2018-го. Как стало известно порталу «Карельские Вести», в текущем же году BMW начнет принимать заказы на 8 Series Coupe в России. «Живые» автомобили, вероятно, появятся у дилеров в начале 2019-го.

Напомним, в январе баварская марка распространила тизер и несколько фото закамуфлированного товарного купе. Впрочем, за несколько дней до официального релиза в Сеть выложили снимки конвейерной «двухдверки» без маскировки. Дизайн автомобиля выполнен по мотивам одноименного концепта, дебютировавшего весной 2017 года. От прототипа серийная модель отличается бамперами и более широкими фарами.

По предварительным данным, на первом этапе BMW 8 Series Coupe предложат с шести— и восьмицилиндровыми двигателями, позже на рынок выйдет модель с мотором V12. Купе можно будет купить с задним или полным приводом.

Главным соперником «восьмёрки» окажется Mercedes-Benz S-Class Coupe, так что можно ориентироваться на цену этой модели. В России флагманская «двухдверка» Mercedes сегодня стоит от 7 500 000 рублей.

Кстати, у BMW 8 Series будет и четырехдверная модификация — прототип Gran Coupe дебютировал в начале марта 2018-го в Женеве. Товарную версию седана марка планирует представить в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, что BMW будет продавать в РФ еще одну новую двухдверную модель: в конце этого — начале следующего года до нас должен добраться родстер Z4, построенный на той же платформе, что и возрожденная Toyota Supra

По материалам: www.kolesa.ru