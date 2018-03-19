Chery начал тестировать новый внедорожник Exeed TX

Автогигант Chery вывел на тесты серийный вариант нового вседорожника Exeed TX.

В сети уже опубликованы первые шпионские фотоснимки нового автомобиля. Глядя на представленные фото можно заметить, что товарная модель почти не будет отличаться от одноименного прототипа, который был представлен мировой публике на автовыставке во Франкфурте прошлой осенью.

Новинка лежит на совершенно новой архитектуре МЗХ. Габариты нового внедорожника следующие: 4664 х 1872 х 1685 мм, колесная база равна 2697 мм. Компания разрабатывала модель для европейских покупателей, хотя в Китай кроссовер тоже должен будет приехать.

Ожидается, что в моторном отсеке паркетник для Поднебесной расположится 1,6-литровый турбомотор, который будет вырабатывать 190 и 218 л.с. в зависимости от исполнения. Сочетаться двигатель будет с механической трансмиссией на 6 скоростей или 6-диапазонным роботом с двумя сцеплениями. Система привода только на переднюю ось.

Плюс к этому, Chery Exeed TX будет доступен в полноприводной версии с гибридным агрегатом, в который входит 150-сильный турбодвижок объемом 1,5 литра, комплект высокоэффективных батарей и электромотор с отдачей 116 л.с.