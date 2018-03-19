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Hyundai наградил обновленный кросс Creta двухцветной окраской кузова
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Hyundai наградил обновленный кросс Creta двухцветной окраской кузова 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Hyundai объявил дату вывода на индийский рынок рестайлингового небольшого паркетника Creta.
Известно, что новый автомобиль приедет в индийские дилерские центры бренда в мае 2018 года.
«Посвежевший» кросс оснастили измененными бамперами, модернизированной головной оптикой, горизонтальными противотуманными фонарями, большой решеткой радиатора, которая будет соприкасаться с фарами, раздвоенной насадкой на выхлопную трубу и двухцветной окраской кузова в некоторых модификациях. Плюс к этому, самый дорогой вариант Hyundai Creta 2018 получит панорамный люк с электроприводом.
Салон кроссовера сможет похвастаться новейшим мультимедийным комплексом с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой гаджетов.
В моторном отсеке индийской версии авто могут стоять дизельные движки CRDi объемом 1,4 и 1,6 литра или бензиновый 123-сильный атмосферный агрегат рабочим объемом 1,6 литра. Вместе с мотором будет трудиться 6-ступенчатая механика или 6-скоростной автомат. Привод будет на переднюю ось.
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