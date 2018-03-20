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Новый Land Rover Defender посрамит G-Class
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Новый Land Rover Defender посрамит G-Class 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Вот уже два года как со стапелей завода в британском Солихалле сошел последний экземпляр внедорожника Land Rover Defender. Перед «закатом» модель видела немало спецверсий, да и сейчас ожидается еще одна с мотором V8 от подразделения Land Rover Classic. Но все это, понятно, не может принести поклонникам модели настоящей радости, ведь все мы ждем полноценного сменщика легендарного «Защитника».
К счастью, ждать осталось совсем не долго — дебют Defender в новом кузове запланирован на торжества по случаю 70-летия марки Land Rover, которые пройдут в этом году. Пока же новыми подробностями о грядущей модели поделился Ричард Вулли, занимающий в Land Rover пост со сложным названием «глава Studio Director-Advanced Design» — в общем, что-то связанное с дизайном грядущих моделей компании.
Во-первых, Вулли подчеркнул, что несмотря на сохранение в следующей генерации Defender всех тех качеств, которые привели к успеху оригинальную версию внедорожника, «это будет совсем другой тип автомобиля». Так, вспоминая о дебюте на Детройтском автосалоне 2018 в январе нового поколения G-Class 2019, он отметил, что невзирая на новизну платформы и многих элементов кузова, выглядит новинка точно так же, как предшественник. В свою очередь, у нового Defender с точки зрения дизайна есть все задатки для того, чтобы отодвинуть «Гелендваген» далеко в тень.
Уже известно, что в основе Defender 2019 будет лежать алюминиевая платформа от Range Rover, то есть, внедорожник расстанется с рамой лестничного типа в пользу несущего кузова. На рынок новинка будет поставляться в нескольких типах кузова, включая 3— и 5-дверную, а также пикап. Кроме того, Вулли пообещал, что автомобиль не будет похож на концепт DC100 (на фото), то есть, осовремененные ретро-мотивы не станут играть главную роль в его внешности.
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