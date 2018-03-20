Продажи китайских автомобилей в России в феврале выросли на 17%‍

В феврале текущего года продажи новых китайских авто составили 2 349 штук. Рост составил 17% по отношению к февралю прошлого 2017 года.

Лидером среди китайских производителей на рынке РФ по-прежнему остается Lifan . На долю этого бренда приходится почти 50% от всего объема продаж в РФ. В феврале было продано 1 123 машины, это на 3% ниже результата прошлого года.

Второе место — у китайского бренда Chery : за февраль было продано 428 новых авто, рост к прошлому февралю — +29%.

На третьем месте оказался бренд Zotye. У него продажи авто составили 166 единиц, что сразу в 3,9 раза больше, чем в прошлом аналогичном периоде. Из топ-3 вылетел Haval, его результат составил 155 штук, рост был 29%.