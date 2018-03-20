На тесты вышел обновленный Nissan Murano 

Автохолдинг Nissan тестирует на дорогах США обновленный кроссовер Murano, где его и смогли «засечь» фотошпионы.
На опубликованных шпионских фотографиях виден слегка замаскированный тестовый прототип. Судя по фотоснимкам, рестайлинговая модель получит незначительные изменения внешнего вида. В частности, автомобиль наградят модернизированной решёткой радиатора, новыми фарами головного света с LED-секциями дневных ходовых огней и воздухозаборниками трапециевидной формы.
А вот противотуманные и задние фонари замаскированы плотной камуфляжной пленкой, что подтверждает их существенное преобразование.
Предполагается, что мировая публика увидит обновленный внедорожник уже в конце нынешнего года.
Напомним, что текущее поколение Nissan Murano оснащается бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра с отдачей 260 сил или гибридной установкой, в которую входит 2,5-литровый бензиновый движок мощностью 234 л.с. и электромотор, суммарной производительностью 254 л.с. Привод может быть или передним, или полным.