На тесты вышел обновленный Nissan Murano

Автохолдинг Nissan тестирует на дорогах США обновленный кроссовер Murano, где его и смогли «засечь» фотошпионы.

На опубликованных шпионских фотографиях виден слегка замаскированный тестовый прототип. Судя по фотоснимкам, рестайлинговая модель получит незначительные изменения внешнего вида. В частности, автомобиль наградят модернизированной решёткой радиатора, новыми фарами головного света с LED-секциями дневных ходовых огней и воздухозаборниками трапециевидной формы.

А вот противотуманные и задние фонари замаскированы плотной камуфляжной пленкой, что подтверждает их существенное преобразование.

Предполагается, что мировая публика увидит обновленный внедорожник уже в конце нынешнего года.