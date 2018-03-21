Опубликованы фото обновленного Nissan Murano

Автомобиль в частичном камуфляже проходит тестовые испытания.

В Интернете появились первые фото кроссовера Nissan Murano нового поколения. На снимках изображен автомобиль, который частично спрятан под камуфляжем.

Внешний вид машины немного изменился. У кроссовера новая решетка радиатора, головная оптика нового дизайна с секциями светодиодных ходовых огней, а также трапецевидные воздухозаборники. Nissan Murano оснащен переработанными фарами со светодиодной структурой.

Текущая версия кроссовера будет приводиться в движение 3,5-литровым двигателем мощностью 260 лошадиных сил. О том, какой силовой установкой будет оснащено новое поколение Murano, не сообщается.