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Опубликованы фото обновленного Nissan Murano
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Опубликованы фото обновленного Nissan Murano 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Автомобиль в частичном камуфляже проходит тестовые испытания.
В Интернете появились первые фото кроссовера Nissan Murano нового поколения. На снимках изображен автомобиль, который частично спрятан под камуфляжем.
Внешний вид машины немного изменился. У кроссовера новая решетка радиатора, головная оптика нового дизайна с секциями светодиодных ходовых огней, а также трапецевидные воздухозаборники. Nissan Murano оснащен переработанными фарами со светодиодной структурой.
Текущая версия кроссовера будет приводиться в движение 3,5-литровым двигателем мощностью 260 лошадиных сил. О том, какой силовой установкой будет оснащено новое поколение Murano, не сообщается.
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