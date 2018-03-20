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Представлен первый рендер серийного кроссовера Skoda Vision X
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Представлен первый рендер серийного кроссовера Skoda Vision X 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Концерн Skoda на женевской автовыставке продемонстрировал прототип внедорожника Vision X Concept, а свободные художники уже подготовили визуализацию нового серийного автомобиля, который возможно назовут Skoda Polar.
Изображение нового серийного Skoda Polar, который разработан по мотивам концепта, опубликовало издание Indian Autos Blog.
Авторы цифрового автомобиля считают, что компактный внедорожник чешского концерна будет почти идентичен прототипу. А вот имя Skoda Polar, скорее всего, не подтвердится. Отметим, что руководство холдинга ранее сообщало, что все новые модели сегмента SUV бренда будут иметь название на букву «K».
Ожидается, что новые серийный кроссовер будет лежать на модульной архитектуре MQB, на которой уже построены такие модели, как VW T-Roc и Seat Arona.
Вероятно, габариты серийного «проходимца» будут примерно такие: 4 300 х 1 800 х 1 500 мм. Колёсная база около 2,6 метра. В подкапотном пространстве новинки будут располагаться бензиновые и дизельные силовые агрегаты, производительность которых будут от 95 до 150 сил.
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