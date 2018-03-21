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В Skoda рассказали о планах экспорта внедорожников Kodiaq из России
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В Skoda рассказали о планах экспорта внедорожников Kodiaq из России 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
В компании Skoda не исключили возможность экспорта из России внедорожников Kodiaq отечественной сборки. Об этом в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" член совета директоров марки Алан Фави.
"Мы всегда экспортируем автомобили, когда для этого есть возможности и имеются свободные производственные мощности. Так мы поступали с моделью Octavia в России в прошлом году, возможно, в будущем мы будем экспортировать из России Kodiaq, поскольку на этот внедорожник есть большой спрос", — сказал Фави.
Ранее сообщалось, что Skoda запускает локализованное производство внедорожника Kodiaq в Нижнем Новгороде. В организацию полного цикла производства модели вложено 87,5 млн евро. Стартовые цены на самые дешевые комплектации назовут в конце марта, планируется, что стоить они будут около 1,5 млн рублей. Первые российские машины появятся в продаже в начале мая.
Ранее глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович в интервью «Газете.Ru» заявлял, что автомобили в России стоят слишком дешево.
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