Nissan представил обновленный спорткар 400Z 

Компания Nissan анонсирует обновленный спортивный автомобиль.
Разговор пойдет о новой модификации Nissan 307Z 2018. В США приобрести ее можно почти за 30 тысяч долларов.
По сравнению с предыдущим вариантом, сошедшим с конвейера почти десять лет назад, изменений не так уж и много. Они коснулись цветовой гаммы и дизайна кузова в части обрезки.
Что же касается мотора, то он прибавил в мощности только две лошадиные силы. Поэтому многие поклонники спортивного автомобиля от японского производителя небезосновательно ожидают полноценных обновлений. По предположениям, они должны выйти к 2020 году.
Не исключено, что новая модель получит название Nissan 400Z. В техническом плане она может взять многое от Infinity Q60. Речь, например, идет об общих заднеприводной платформе и моторе V6, способном выжимать 400 лошадиных сил.
Однако сказанное относится лишь к разряду прогнозов.
А пока же на рынке США можно купить Nissan 370Z Nismo. Ориентировочная цена данного автомобиля составляет 50 тысяч долларов США.