Nissan представил обновленный спорткар 400Z

Компания Nissan анонсирует обновленный спортивный автомобиль.

Разговор пойдет о новой модификации Nissan 307Z 2018. В США приобрести ее можно почти за 30 тысяч долларов.

По сравнению с предыдущим вариантом, сошедшим с конвейера почти десять лет назад, изменений не так уж и много. Они коснулись цветовой гаммы и дизайна кузова в части обрезки.

Что же касается мотора, то он прибавил в мощности только две лошадиные силы. Поэтому многие поклонники спортивного автомобиля от японского производителя небезосновательно ожидают полноценных обновлений. По предположениям, они должны выйти к 2020 году.

Не исключено, что новая модель получит название Nissan 400Z. В техническом плане она может взять многое от Infinity Q60. Речь, например, идет об общих заднеприводной платформе и моторе V6, способном выжимать 400 лошадиных сил.

Однако сказанное относится лишь к разряду прогнозов.