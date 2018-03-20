Рестайлинговый Nissan Murano «застукали» на тестах

Японская компания Nissan готовится к официальной премьере обновлённого внедорожника Murano, о чём свидетельствуют шпионские фото слегка замаскированного прототипа, оказавшиеся в распоряжение иностранных СМИ.

Как отмечают наши зарубежные коллеги, официальная премьера обновлённого внедорожника Nissan Murano , скорее всего, состоится во второй половине 2018 года. В свою очередь, продажи «посвежевшего» автомобиля начнутся в начале следующего года.

Судя по шпионским фото, рестайлинговый кроссовер Nissan Murano получит минимальные изменения дизайна экстерьера, которые сводятся к пересмотренной решётке радиатора и модифицированной светотехнике. В остальном машины не претерпит изменений.

Ожидается, что обновлённый Nissan Murano обзаведётся продвинутыми технологиями и пересмотренным оформлением интерьера. Напомним, актуальная версия модели была представлена в 2015 году. В арсенале автомобиля значится 3,5-литровый бензиновый движок (260 л.с.). Также доступна гибридная версия модели (254 л.с.). Минимальная цена Nissan Murano в России — от 2 460 000 рублей.