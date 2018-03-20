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Вот это жеребец — Equus Throwback мощностью 1000 л.с.
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Вот это жеребец — Equus Throwback мощностью 1000 л.с. 

Car-Mania 8 часов назад
Фото: Car-Mania
Начнем с самого важного: Hyundai Equus и Equus Throwback — не одно и тоже. Это совершенно разные компании. В отличие от корейского Hyundai, американский Equus Automotive хочет стать аналогом европейских Brabus или Alpina. Т  Throwback — важный эксперимент для компании. Всего будет создано 25 автомобилей. Начальная стоимость $130 000.
Кузов построен из углеродного волокна. И хорошо заметно, что в дизайне Throwback нашли применение некоторые идеи от Chevrolet Corvette. Особенность новинки — набор прожекторов на переднем бампере. Задние фонари недвусмысленно намекают на Corvette.
Внутри идеи Corvette встречаются еще чаще. В отделке использована искусственная кожа Alcantara и металл.
Известно, что Throwback имеет 1000-сильный двигатель с крутящим моментом 1114 Нм. производитель утверждает, что автомобиль способен разогнаться с нуля до 100 км/ч за 2,5 сек. Максимальная скорость 354 км/ч.
Фот: Equus Automotive
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