Вот это жеребец — Equus Throwback мощностью 1000 л.с.

Начнем с самого важного: Hyundai Equus и Equus Throwback — не одно и тоже. Это совершенно разные компании. В отличие от корейского Hyundai, американский Equus Automotive хочет стать аналогом европейских Brabus или Alpina . Т Throwback — важный эксперимент для компании. Всего будет создано 25 автомобилей. Начальная стоимость $130 000.

Кузов построен из углеродного волокна. И хорошо заметно, что в дизайне Throwback нашли применение некоторые идеи от Chevrolet Corvette . Особенность новинки — набор прожекторов на переднем бампере. Задние фонари недвусмысленно намекают на Corvette.

Внутри идеи Corvette встречаются еще чаще. В отделке использована искусственная кожа Alcantara и металл.

Известно, что Throwback имеет 1000-сильный двигатель с крутящим моментом 1114 Нм. производитель утверждает, что автомобиль способен разогнаться с нуля до 100 км/ч за 2,5 сек. Максимальная скорость 354 км/ч.

Фот: Equus Automotive