Hyundai снимает ограничения по гарантии на спорткары i30N и Veloster N

Южнокорейский концерн Hyundai сообщил о том, что снимает ограничения по гарантии на «заряженные» модели i30 N и Veloster N, которые действовали в случае, если автомобили использовались в так называемых трек-днях.

Теперь же, согласно заявлению представителей «Хендэ», на модели i30 N и Veloster N будет действовать 5-летняя гарантия даже в случае, если на автомобили будут установлены гоночные «слики», а их эксплуатация будет вестись в очень интенсивном режиме.