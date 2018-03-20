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Hyundai снимает ограничения по гарантии на спорткары i30N и Veloster N
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Hyundai снимает ограничения по гарантии на спорткары i30N и Veloster N 

Daily-Motor 5 часов назад
Фото: Daily-Motor
Южнокорейский концерн Hyundai сообщил о том, что снимает ограничения по гарантии на «заряженные» модели i30 N и Veloster N, которые действовали в случае, если автомобили использовались в так называемых трек-днях.
Теперь же, согласно заявлению представителей «Хендэ», на модели i30 N и Veloster N будет действовать 5-летняя гарантия даже в случае, если на автомобили будут установлены гоночные «слики», а их эксплуатация будет вестись в очень интенсивном режиме.
Hyundai Veloster N  Единственное ограничение коснется заряженного i30 N, который по условиям гарантии не должен принимать участие в профессиональных гоночных соревнованиях — разрешены только любительские трек-дни.
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