Ferrari GTC4Lusso T получил тюнинг от Wheelsandmore 

Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore завершило модернизацию одного из автомобилей Ferrari, в данном случае это коснулось модели GTC4Lusso T.
Тюнеры добавили не только новый набор колесных дисков или улучшили систему выхлопа, но и обеспечили существенное повышение производительности. Таким образом, первый этап усовершенствования Stage 1 вместо нынешних 610 лошадиных сил, производимых 3,9-литровым турбомотором V8, предлагает 695 лошадиных сил и 860 Нм крутящего момента, в то время как Stage 2 предлагает доработку 6,3-литрового двигателя V12 до 715 лошадиных сил и 885 Нм крутящего момента. Отмечается, что в связи с тем, что Ferrari GTC4Lusso предлагается в двух версиях, Wheelsandmore реализовал сразу два пакета, которые в зависимости от двигателя предоставляют указанную мощность. Что касается стоимости, Stage 2 будет предлагаться с минимальной ценой в 2 520 евро (по текущему курсу эквивалентно 3 105 долларов США). При этом покупатели смогут получить пружины, занижающие дорожный просвет на 30 миллиметров и набор специальных 21-/22-дюймовых дисков, к которым присоединяются шины Pirelli, размером 255/30 R21 спереди и 315/25 R22 сзади.