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BMW в ближайшее время не будет делать электромотоциклы
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BMW в ближайшее время не будет делать электромотоциклы 

Motonews.ru 7 часов назад
Фото: Motonews.ru
Немецкая BMW в ближайшее время не планирует выпуск электромотоциклов. Об этом в интервью заявил исполнительный директор компании Штефан Шаллер.
По словам топ-менеджера BMW Motorrad, в ближайшие пять лет электромотоциклов под брендом БМВ не появится. Зато компания будет активно развивать сегмент электроскутеров.
"Технически мотоциклы на электрической тяге начать делать не так уж сложно. Вопрос в том, нужно ли это компании и ее клиентам", — отметил Шаллер. «Я полагаю, что мы увидим рост продаж нашей электротехники в 2018 году, я имею в виду скутеры», — добавил он.
Некоторое время назад BMW показывал впечатляющий концепт электроскутера Link и есть данные, что уже через три года этот аппарат появится в серийном исполнении. Эксперты строят прогнозы, насколько сильно он будет отличаться от концепта — Шаллер уверяет, что не очень.
Еще в интервью Штефан Шаллер рассказал, что в ближайших планах BMW Motorrad — выпуск еще одной новой модели электроскутера, более компактной по размерам, чем C-Evolution. А еще в планах компании — запуск собственного мотошеринга. Но конкретной информации по этому поводу пока нет.
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