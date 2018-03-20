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На рынок вышел новый роскошный «внедорожник» DS 7 Crossback
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На рынок вышел новый роскошный «внедорожник» DS 7 Crossback 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Содружество двух европейских компаний Citroen и Peugeot анонсировало выпуск на рынок Поднебесной очередного «проходимца» DS7 Crossback.
В дилерских центрах КНР новый автомобиль уже доступен в пяти комплектациях и стоит от 213 900 юаней (1,9 млн руб.) до 314 900 юаней (2,8 млн рублей).
Китайское исполнение DS7 Crossback чуть отличается от европейского варианта машины. А самое главное, стандартный автомобиль стал более доступным, лишившись ряда люксовых опций.
Габариты автомобиля для Китая немного увеличились. Так, в длину машина прибавила 33 мм и составляет 4 603, показатели ширины увеличились все на 1 мм (1 891 мм), высота выросла на 6 мм (1 626 мм). Колесная база равна 2 740 мм.
В подкапотном отсеке «внедорожника» располагается турбодвигатель объемом 1,6 литра, отдача которого 180 или 220 л.с. Вместе с ним работает 8-ступенчатый автомат. Привод будет исключительно на переднюю ось, который укомплектован функцией Advanced Grip Control, созданной специально для бездорожья.
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