Dodge отзывает 300 тысяч пикапов Ram 1500

Американская компания планирует пригласить нынешних владельцев Ram 1500 в местные сервисные центры для проведения профилактического ремонта.

Согласно сообщениям, выпущенным Fiat Chrysler Automobiles и Национальной администрацией безопасности дорожного движения, в связи с тем, что в настоящее время заснеженные дороги посыпают солью, в пикапах 1500 может возникать коррозия, что провоцирует полное «отпадание» элементов в топливном баке. Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций, компания отзывает более 300 тысяч автомобилей для проведения ремонтных работ.

Отзывная кампания ограничивается моделями Ram 1500, выпущенными в период с 2009 по 2012 года и только следующими местоположениями: Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Айова, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссури, Нью-Хэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Западная Вирджиния, Висконсин и округ Колумбия. Здесь присутствует 270 255 автомобилей. В дополнение к ним в Соединенных Штатах и Канаде изымается 26 676 единиц, а также 1063 экземпляров в Мексике и 5269 моделей за пределами Северной Америки.

Отзыв будет запущен 27 апреля 2018 года. Владельцам автомобилей рекомендуется обратить внимание на любые нестандартные шумы.